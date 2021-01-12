Общество

Псковские приставы объявили о проведении конкурса «Юный правозащитник»

До 1 марта 2021 года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области проводится первый этап Всероссийского конкурса письменных работ «Юный правозащитник».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, конкурс проводится с целью патриотического воспитания и профессиональной ориентации молодежи, содействия становлению профессиональных династий в федеральной службе судебных приставов, формированию устойчивых представлений о правовом государстве, его институтах и гражданском обществе.

Участие в конкурсе принимают дети государственный служащих ФССП России и иных государственных органов в возрасте от 11 до 18 лет.

В трех возрастных группах со следующими темами работ:

Первая возрастная группа (11-13 лет):

Спорт в жизни судебных приставов.

История детского движения в России.

Росгвардия всегда стоит на страже спокойствия государства.

Мои родители охраняют мирный труд и жизнь наших граждан.

Вторая возрастная группа (14-15 лет):

Очерк о герое родного края.

Права ребёнка в семье.

Кадеты Росгвардии — будущее страны.

Золотые звёзды России (о Героях Отечества).

Третья возрастная группа (16-18 лет):

Система принудительного исполнения зарубежных стран.

Современные информационные технологии в деятельности судебных приставов-исполнителей.

История Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. От внутренней стражи Российской империи к войскам национальной гвардии Российской Федерации.

Генерал от инфантерии граф Евграф Федотович Комаровский — первый командующий внутренней стражей Российской империи.

Работы оцениваются по следующим критериям: оформление, наличие положительной гражданской нравственной позиции автора, полнота раскрытия темы, знание источников по исследуемой теме, самостоятельность выводов, оригинальность изложения материала, орфография, список используемых информационных источников.

Конкурс проводится в два этапа. На первый этап конкурса письменные работы необходимо представить до 23 февраля 2021 года в отделение государственной службы и кадров УФССП России по Псковской области по адресу: г. Псков, ул. Текстильная, 3. Адрес электронной почты:ogsk@r60.fssp.gov.ru.

Лучшие работы будут направлены в центральный аппарат ФССП России для участия в следующем этапе конкурса.

Отметим, что в разные годы победители конкурса от УФССП России по Псковской области получали путевки во Всероссийский детский центр «Орленок» для участия в специализированной смене «Юный правозащитник».