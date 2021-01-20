Общество

Установка детской площадки в Великих Луках может обернуться уголовным делом

Все материалы по нарушениям конкурсных процедур по возведению детской площадки в Великих Луках переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. УФАС России по Псковской области установило в конкурсных процедурах по площадке признаки сговора между заказчиком и исполнителем. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM) сообщила руководитель ведомства Ольга Милонаец.

Контракт по решению суда был признан недействительным, уточнила она.

«Во-первых, детскую площадку оценили в сумасшедшие деньги: была заявлена стоимость в три детские площадки. Во-вторых, техзаданием предполагалось сделать ее за два дня, то есть совершенно нереальные сроки для детской площадки. Это же вопрос безопасности детей! Понятно, что участие в таком конкурсе смог принять только один заявитель. На следующий день уже стояла площадка, а на второй - уже были выплачены средства. Мы постоянно вынуждены штрафовать заказчиков за нарушения выплат по условия контрактов, а тут никаких сложностей – все решилось в два дня», - поделилась гость студии.

Она также уточнила, что свое заключение в связи с этим дала и прокуратура: ее эксперты заявили, что такая детская площадка стоит в три раза дешевле.

«Как только возникли вопросы, площадку очень быстро демонтировали и увезли», - добавила Ольга Милонаец.

По ее словам, по установке детской площадки в Великих Луках в рамках нацпроекта был снова объявлен конкурс. Площадка уже закуплена - в такой же комплектации, но за гораздо меньшие деньги.