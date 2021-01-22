Общество

В спецприемнике оказался житель Усвят за уклонение от обязательных работ

Жителя Усвят подвергли административному аресту сроком на 12 суток за уклонение от обязательных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Отмечается, что мужчина не исполнил три решения суда об отбытии обязательных работ (120 часов). В ведомстве подчеркнули, что должнику выдавалось направление к месту отбытия наказания, разъяснялся порядок, условия и сроки отбывания наказания, вручалось предупреждение об административной ответственности за уклонение от отбывания обязательных работ.

В отделение судебных приставов Невельского и Усвятского районов мужчину доставили принудительно. Там в отношении него составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

Рассмотрев протоколы, суд назначил мужчине наказание в виде 12 суток административного ареста. После этого гражданину все равно придется отбыть свои наказания в виде обязательных работ, добавили в пресс-службе.