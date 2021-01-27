Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Андреем Козловым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - депутат Псковского областного Cобрания, председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

Ведущие эфира Надежда Назаренко и Любовь Кузнецова поговорят с ним о региональном бюджете на 2021 год, о проекте закона о так называемом «зеленом поясе» вокруг Пскова, а также о господдержке бизнеса и аграриев в условиях коронавируса.

Вопросы гостю студии можно задать по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена