Общество

МТС выяснила, сколько времени тратят псковичи на просмотр фильмов со смартфонов

МТС проанализировала данные по просмотрам онлайн-кинотеатра МТС ТВ в Псковской области и выяснила, что в 2020 году более 80% телезрителей предпочли смотреть видео на Android-смартфонах, в среднем за просмотром жители региона проводили около 13 часов в месяц. Самым популярным фильмом ушедшего года стал «Фантастическая четверка: вторжение серебряного серфера», а сериалом — «Содержанки», сообщили Псковской Ленте Новостей в МТС.

В карантинный год телезрители предпочли экраны смартфонов большим экранам. 82% пользователей наслаждаются просмотром любимых фильмов на Android-смартфонах, еще 9% используют устройства Apple, 5% предпочитают приложение для Smart TV на телевизорах Samsung, 3% смотрят видео с ПК, остальные зрители используют планшеты и телевизоры других производителей.

По данным аналитиков МТС ТВ, самым популярным фильмом года у жителей Псковской области стал боевик «Фантастическая четверка: вторжение серебряного серфера», второе место заняла киноадаптация одноименного мультфильма 1998 года «Мулан», на третьей строчке оказалась отечественная комедия «Холоп». В список самых востребованных фильмов также попали «Холодное сердце 2», «Аладдин», «Джон Уик 3», «Код 8», «Шугалей», «Джентельмены» и «Морские паразиты».

Среди многосерийных лент лидерство закрепилось у сериала «Содержанки», на втором месте по числу просмотров «Гранд», третья строчка за «Бывшие». На четвертой позиции с минимальным отрывом «Акудама Драйв», пятое место заняла «Сирена». Зато шестое место поделили сразу 4 сериала: «Мир дикого Запада», «Ходячие мертвецы», «Война семей» и «Игра престолов».

Еще одним трендом медиапотребления стал рост числа желающих смотреть телевидение со спутника.

«Из-за ограничений многие жители Псковской области предпочли перебраться в загородные дома. При этом даже там они не готовы были отказываться от привычных развлечений: просмотра телепрограмм и онлайн-кино. Так, за прошлый год количество "тарелок" МТС в регионе выросло почти на 40%, при этом половина зрителей выбрала комплексное предложение, позволяющее не только обзавестись "космическим телевидением", но также скоростным мобильным интернетом. И это логично, ведь многие продолжали работать и учиться на "удаленке", а для этого необходима качественная связь и быстрый интернет», - прокомментировала директор филиала МТС в Псковской области Ольга Рябченко.