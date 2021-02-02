Общество

Апелляционный военный суд рассматривает дело Светланы Прокопьевой

Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор журналистке из Пскова Светлане Прокопьевой проходит сегодня, 2 февраля, в апелляционном военном суде (Московская область). Защита журналистки просит отменить приговор и прекратить уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.

На заседании суда в Подмосковье присутствует сама Светлана Прокопьева и часть ее адвокатов.

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Напомним, в ноябре 2018 года в эфире «Эха Москвы» в Пскове вышла в эфир программа Прокопьевой, где она анализировала теракт, совершенный на территории страны, и высказала свое мнение о действиях террориста. Суд первой инстанции признал ее виновной в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей.