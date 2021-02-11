Общество

Пешеходный переход через железнодорожные пути появится в Плюссе до конца 2021 года

Пешеходный переход со звуковой и световой сигнализацией на железнодорожной станции Плюсса будет построен до конца 2021 года. Об этом в ответ на запрос председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова сообщил начальник Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Виктор Голомозин.

В письме сообщается, что проектно-изыскательские работы проведены в рамках инвестиционной программы «Предупреждение травматизма граждан на объектах железнодорожного транспорта ОАО «РЖД», срок окончания строительно-монтажных работ установлен в декабре 2021 года. Проектирование аналогичного объекта в Карамышево пока только включено в программу на 2022 год, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя строительство двух объектов, расположенных на территории его округа, отметил, что полученная информация является продолжением переговоров с руководством Октябрьской железной дороги и, в частности, встречи, проходившей на площадке областного Собрания депутатов. «Мы видим шаги, которые предпринимает железная дорога для общей безопасности», - подчеркнул спикер и напомнил об обращении жителей поселка Плюсса, вынужденных пересекать железнодорожные пути там, где нет специального перехода. Люди преклонного возраста не всегда готовы проходить несколько километров до оборудованного объекта.

«Поселок Плюсса вытянут вдоль железной дороги, разделен ею на две части. Пользоваться существующим переездом пешеходам очень неудобно, - отметил Александр Котов. - Решение о строительстве принято, в прошлом году изготовлена проектная документация, надеюсь, до конца года в Плюссе появится современный наземный переход, оборудованный сигнализацией».

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Александр Котов высказал сожаление, что в поселке Карамышево, где сложилась подобная ситуация, на 2021 год пока работы не планируются. «Но мы продолжаем переговоры с руководством Октябрьской железной дороги и надеемся, что появится возможность скорректировать инвестиционную программу и подготовить проектную документацию с планами на строительство хотя бы в будущем году», - сказал председатель областного Собрания.

Спикер назвал совместную работу с руководством ОЖД хорошим примером взаимодействия органов власти и представителей железной дороги. «К сожалению, у нас немало проблем, связанных с эксплуатацией путей, подвижного состава на территории региона. В большинстве случаев они связаны с исторически сложившимся расселением в сельской местности. Рад, что многие вопросы находят отклик и решаются положительно», - добавил Александр Котов.

При этом спикер напомнил, что вопросы, связанные с наземными пешеходными переходами, решаются непросто в связи с изменениями требований к безопасности эксплуатации железнодорожных путей. Предпочтение отдается надземным пешеходным конструкциям - более дорогостоящим и не всегда целесообразным в малочисленных населенных пунктах. «Но, тем не менее, мы уже находили решения. Несколько лет назад наземный пешеходный переход был построен в селе Новоселье Струго-Красненского района. Люди успешно им пользуются», - констатировал Александр Котов.

Напомним, в сентябре 2019 года депутатский корпус областного Собрания встретился с руководством Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД». Рабочая встреча в формате «Дни РЖД» состоялась по инициативе железнодорожников.