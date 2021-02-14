Общество

Назван самый читающий район Псковской области

В Псковском филиале Почты России назвали самый читающий район области. Он выбирается на основании количества подписчиков на каждую тысячу жителей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Почты России, по итогам подписной кампании на первое полугодие 2021 года самым читающим в Псковской области стал Великолукский район, в котором 382 постоянных подписчика на тысячу жителей. На втором месте - Бежаницкий район с количеством 286 подписчика и третье место Локнянский район - 185 подписчика на каждую тысячу человек.

Всего за 2020 год в рамках подписной кампании в Псковской области сотрудники Почты России доставили более 35 тысяч экземпляров журналов и свыше 1,1 млн экземпляров газет.

Добавим, в отделениях почтовой связи Псковской области продолжается благотворительная акция «Дерево добра». За прошлый год жители региона оформили более 600 экземпляров журналов и газет в адрес семнадцати социальных учреждений, среди которых социальные приюты для детей и подростков, школы-интернаты для детей-сирот, а также дома ветеранов.