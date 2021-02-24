Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Андреем Маковским

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Гость студии - представитель партии «Новые люди», кандидат политических наук, руководитель отдела развития профсоюзного движения и коллективных действий Псковского облсовпрофа Андрей Маковский.

Ведущий программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко расспросит собеседника о целях создания партии «Новые люди» и ее Псковского регионального отделения, отличиях от уже существующих политических объединений и подготовке к выборам депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания депутатов. Также участники передачи обсудят основные вызовы 2021 года в общественно-политической жизни и другие актуальные темы.

Радиослушатели могут задать вопросы Андрею Маковскому по телефону 56-73-72.