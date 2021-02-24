Общество

Более 200 человек обратились в псковский травмпункт за помощью в праздничные дни

212 человек обратились за помощью в псковский травмпункт с 19 по 23 февраля. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил заведующий травмпунктом приемного отделения областной клинической больницы Вадим Букша.

В обычные дни за медпомощью обращаются около 40 человек с травмами, но в праздничные дни, а особенно зимой, когда начинается гололед, могут приходить по 70-80, а в пиковые дни – более 100 человек, рассказал врач.

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По его словам, большинство травм – бытовые и уличные. Ушибы, переломы, сотрясения, резаные раны, - в 90% случаев они бывают получены в состоянии алкогольного опьянения. Много таких, кто в нетрезвом виде попадает в отделение вечером, после 18.00, добавил Вадим Букша.