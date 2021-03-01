Общество

Покупателей без масок искали сегодня полицейские в торговых центрах Пскова

Проверку соблюдения требований противокоронавирусного указа губернатора провели 2 марта сотрудники комитета по экономической политике администрации области и УМВД России по городу Пскову.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, профилактический рейд прошел в торговых центрах «Рубин», «Семейный магнит», «Лента», «Леруа Мерлен» и других. В первом проверяющим встретились трое посетителей без масок и продавец одного из салонов сотовой связи. Во втором - на кассе самообслуживания полицейские застали сразу троих юношей без индивидуальных средств защиты от вирусов. Один из них заявил, что у него уже в магазине порвалась защитная маска. Стражи порядка передали ему новую. А двое друзей молодого человека сразу же нашли в карманах свои.

В «Ленте» на Рижском проспекте сотрудники полиции составили административный протокол в отношении жителя Пыталово. Он тоже находился без маски в торговом зале.

Подобные профилактические рейды в Псковской области будут продолжены, отметили их организаторы.