Общество

Николай Романов: Денег на борьбу с борщевиком выделяется много - освоить не можем

«Денег на борьбу с борщевиком в Псковской области выделяется столько, что мы не можем их освоить», - сообщил на пресс-конференции 3 марта председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В 2020 году губернатор выделил на программу по борщевику 5 млн рублей, а мы использовали 4,4. В этом году выделил уже 10, но сказал — мало не покажется тем, кто не будет заниматься борщевиком», - рассказал Николай Романов, заметив, что в данном случае это был «камень в огород» властей муниципальных образований.

«Муниципальные власти спокойно могут заключать контракты, чтобы подрядчики начинали работать уже в мае, а не в августе», - пояснил председатель комитета.

Напомним, в ходе совещания с сельскохозяйственными товаропроизводителями 25 февраля Николай Романов сообщил об ужесточении контроля за борьбой с борщевиком в Псковской области. «Контроль будет жесткий, проверок будет много», - сказал он.