Общество

Псковичка завоевала титул второй вице-мисс на конкурсе «Краса ВДВ»

Псковичка Ирина Данилова, гвардии ефрейтор 234-го гвардейского десантно-штурмового Черноморского ордена Кутузова полка имени Александра Невского завоевала титул второй вице-мисс на конкурсе «Краса ВДВ - 2021». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса «Мисс Псков».

Ирина Данилова уже 7 лет проходит службу по контракту в должности укладчик парашютов. Ее наставником в конкурсе стала режиссер Дома офицеров Анна Дмитриева.

Среди первых были испытания по умению владеть штатным оружием, одно из них носило название «Сила оружия». Конкурсантки сразились в умении владеть пистолетом Ярыгина и в неполной разборке-сборке автомата Калашникова. Также девушки показали жюри свое умение обращаться со швейными принадлежностями и в оформлении готового изделия в конкурсе «Кутюрье».

Участницам конкурса пришлось продемонстрировать не только свою красоту и эстетическое мастерство, но и эрудицию, и нравственно-духовные качества. Девушки показали свои умения в приготовлении пищи, сервировке в конкурсе под названием «Волшебный кулинар».

Заключительными этапами конкурса стали «Офицерский бал» и «Визитная карточка», где каждая участница продемонстрировала личный «Творческий номер».

Добавим, что в этом году конкурс посвятили 91-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск и приурочили к Международному женскому дню.