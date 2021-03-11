Общество

Если человечество не научится фильтровать информацию, его ждет коллапс - Малькевич

Если человечество не научится фильтровать информацию, которая в огромных объемах поступает из разных источников, его ждет коллапс, уверен первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», автор проекта «Фейк-контроль» Александр Малькевич.

«Если мы не научимся фильтровать (информацию — ред.), нас ждет коллапс. Человечество должно придумать какой-то антифейковый фильтр для входящей информации», - отметил он в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове».

«Обилие телеграм-каналов, да и вообще обилие информационных лент, приводит к засилью информационного мусора в нашей жизни. Там такое количество информации, которое ни один мозг переварить не в состоянии», - констатировал Малькевич. Так, например, несколько сотен новых постов, всплывающих в телеграме, человек не то чтобы переварить, а даже прочитать не в состоянии. А между тем за информационным мусором можно не увидеть что-то важное, продолжил он.

Принцип потребления информации, который сейчас наблюдается, Александр Малькевич назвал «информационным фаст-фудом». «Мы все перевариваем на бегу, вполглаза. Начал читать - тут дернули, тут звонок, и тем самым мы превращаемся в объект, которым можно манипулировать из-за того, что мы не успеваем отделить зерна от плевел», - пояснил гость студии.