Общество

Чат-бот о детских пособиях запустили в Псковской области

Чат-бот о детских пособиях запустили ЦУР Псковской области совместно с комитетом по социальной защите. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе центра.

Центр управления регионом Псковской области и региональный комитет по социальной защите разработали и запустили чат-бот о ежемесячных пособиях на детей с 3 до 7 лет.

Еженедельно сотрудники ЦУР фиксируют через систему «Инцидент менеджмент» вопросы жителей о детских выплатах. Созданный чат-бот поможет получить ответы на интересующие вопросы и даст полный список документов для подачи заявки на пособие. Чтобы воспользоваться ботом, пройдите по ссылке.