Общество

Кто живет дома у псковских випов

Предвыборная гонка начинает потихонечку сводить с ума. В этом году соцсети в ней задействованы, как никогда ранее. Еще успеем об этом наговориться. Поэтому давайте о насущном и самом лучшем. Я недавно наткнулась на аккаунт псковской кошки, у которой больше 5 тысяч подписчиков в Instagram. И это даже не кот митрополита Тихона, чтобы вы понимали. Я, значит, днями генерирую контент, записываю сторис, веселю подписчиков, а все лавры достаются кошке. Обидно, знаете ли. А если серьезно, все любят своих домашних животных, поэтому периодически с удовольствием постят их в социальных сетях. Сегодня предлагаем посмотреть, владельцами каких неведанных зверушек являются псковские випы.

Начнем, пожалуй, с кота, который, как буря ворвался в Instagram и уже завоевал сердца почти 13 тысяч подписчиков. Это не кто иной, как Владыка - кот митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). На своей официальной странице рыжий мейн-кун важно обходит владения Псково-Печерского монастыря, играет с митрополитом и нежится на солнышке. Пока, наверное, самый популярный кот Псковской области.



Фото из Instagam кота митрополита Псковского и Порховского Тихона

Хоть котов с таким количеством подписчиков у нас больше нет, есть те, кто не уступает Владыке в умении позировать и отдыхать. Например, кошку уполномоченной по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой зовут Матильда. Она неоднократно становилась звездой инстаграма своей владелицы. Подписчики отмечают невероятную фотогеничность кошки и умение позировать на камеру. Владелица в ответ заверят, что позированию кошку никто не учил.



Фото из Instagram Наталии Соколовой

Котов предпочитает и руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец. Судя по инстаграму, ее рыжий друг Лео не прочь продегустировать выпечку из соседней пекарни.



Фото из Instagram Ольги Милонаец

А вот директор Ледового дворца Иван Штылин больше любит собак. Периодически он выставляет фото своего белоснежного пса породы Бишон фризе в Instagram.



Фото из Instagram Ивана Штылина

Иван Штылин писал о том, что собака стала подарком его дочери ко дню рождения, когда ей исполнилось 8 лет. «Нет большего счастья на земле, чем счастье твоего ребенка. Несколько лет Валерия Ивановна мечтала о собаке. Вот и наш дом пополнился пушистым счастьем», - написал он, когда впервые выложил видео с собакой.

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина и Национального драматического театра России (Александринского театра), заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев является владельцем очаровательной Фроси. Владелец рассказал, что взял собаку из псковского приюта «Шанс». Однако комментаторы отмечают, что в родословной собаки явно был какой-то породистый родитель.



Фото из Instagram Дмитрия Месхиева

Собачником является и глава администрации Пскова Александр Братчиков. Про собаку он рассказывал мало, но, судя по фото, кажется, он – владелец сенбернара.



Фото из Instagram Александра Братчикова

Еще один любитель больших собак – депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов. У него дома живут сразу две боевых подруги. По фото похожи на резеншнауцеров.



Фото из Instagram Алексея Севастьянова

Депутат один из рекордсменов по количеству животных - звезд социальных сетей, ведь у него и кот тоже есть.



Фото из Instagram Алексея Севастьянова

Еще один любитель животных - депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин, главного героя социальных сетей зовут Боцман. Гугл говорит, что это Бордоский дог. Но это далеко не единственный питомец, о котором заботится семья Турчиных. У них также есть коты и птицы.



Фото из соцсетей Григория Турчина

Пора познакомиться и с Екатериной Великой. Джек-рассел-терьер принадлежит заместителю главы администрации города Пскова Александру Коновалову. Собака и позирует, как настоящая императрица, и жизнь, судя по фото, ведет весьма вольготную. Можно позавидовать.



Фото из социальных сетей Александра Коновалова

Недавно мы узнали, что лидер фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко тоже владелец маленькой собачки. Впервые он опубликовал ее фото, когда поздравлял женщин с 8 марта. Гугл говорит, что собака похожа на йоркширского терьера, но мы склоняемся к тому, что это китайская хохлатая.



Фото из соцсетей Петра Алексеенко

Владельцем самого необычного питомца, пожалуй, можно считать лидера реготделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга. У него дома живет белобрюхий африканский еж. Имя ежу выбирали всем миром - голосовали в трех турах. Ни в первом, ни во втором туре ни один из вариантов имени ежика не набрал более 50% голосов, и два лидера, Пыня и Шуршик, вышли в третий, заключительный тур голосования. Вот так, что ни на есть демократическим путем еж стал Шуршиком.



Фото из соцсетей Льва Шлосберга

Все любят животных, на их фото ставят больше лайков, обсуждают в комментариях. К тому же, они сильно повышают лояльность подписчиков к своим владельцам. Ведь милый пес на руках сразу превращает холодного политика или важного руководителя в живого человека.

Ксения Журавкова