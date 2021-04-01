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Общество

Псковичам предлагают приобрести страховку от клещей

05.04.2021 10:06|ПсковКомментариев: 0

Страховку от укусов клещей можно приобрести в почтовых отделениях Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

С приближением весенне-летнего периода в почтовых отделениях Псковской области вырос спрос на страховки от последствий укусов клещей. К началу весеннего сезона жители региона оформили уже 192 полиса «Антиклещ», это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Страховой полис «Антиклещ» доступен во всех отделениях Почты России. Также его можно приобрести у почтальона, имеющего мобильный почтово-кассовый терминал. Жителям сельской местности почтальон доставит полис на дом.

Медицинские услуги по полису оказываются на территории всей страны, независимо от места его оформления. Полис гарантирует застрахованному лицу высококвалифицированную медицинскую помощь, направленную на обследование, профилактику, лечение клещевого энцефалита и других болезней, передающихся через укус клеща. Договор добровольного медицинского страхования вступает в силу через семь календарных дней после приобретения, действует 12 месяцев и не ограничивает количество обращений застрахованного до полного исчерпания страховой суммы 500 000.

«Оформление полиса "Антиклещ" занимает всего пару минут. Необходимо сообщить оператору почтовой связи полное имя, дату рождения, серию и номер паспорта, контактный телефон застрахованного. Приобрести страховой полис можно как на ребенка, так и на пожилого человека, а значит обезопасить всю семью», - отмечает заместитель директора УФПС Псковской области Галина Тонких.

В отделениях Почты России можно застраховать имущество, здоровье и жизнь, оформить сертификаты на дистанционную юридическую поддержку в различных отраслях права. Реализуемые отделениями почтовой связи страховые программы полностью соответствуют действующему в этой области законодательству.

Теги: #Почта России #клещи #страхование
Источник: Псковская Лента Новостей
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