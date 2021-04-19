Общество

Новое послание президента и борьбу с пандемией обсудит Совет законодателей 27 апреля

Совет законодателей обсудит послание президента России Федеральному собранию и вызовы, связанные с пандемией коронавируса, на предстоящем заседании 27 апреля. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«27 апреля в Санкт-Петербурге состоится заседание Совета законодателей. Главными вопросами, которые мы там рассмотрим, будут: "О задачах по реализации послания президента РФ Федеральному собранию от 21 апреля 2021 года" и "Пандемия: вызовы и решения"», - рассказал о повестке Вячеслав Володин.

А 26 апреля президиум совета рассмотрит доступность и качество медицинской помощи в субъектах РФ; подготовку кадров, воспитание детей как неотъемлемую часть образования, а также «сохранение исторической преемственности поколений на основе патриотизма», пишет ТАСС. Это заседание пройдет под председательством вице-спикера Госдумы Ирины Яровой и первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Яцкина.

В мероприятиях планируется участие зампредседателя правительства - руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко, вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко, министра просвещения Сергея Кравцова, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, генерального прокурора России Игоря Краснова.

В состав Совета законодателей входят главы палат Федерального собрания, их заместители, председатели профильных комитетов, главы парламентов субъектов РФ.