Общество

Общественный пресс-центр ПЛН: Сегодня и завтра приграничного сотрудничества в Пскове

Во вторник, 27 апреля, в 15:00 в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная реализации проектов в Пскове в рамках программ приграничного сотрудничества.

В рамках программы приграничного сотрудничества на период 2014-2020 годов в Пскове благоустроено сразу несколько территорий. Как преобразился наш город? Какие объекты затронула программа? Сколько средств выделено на каждый из них? Когда проекты программы будут окончательно завершены?

При этом стартует новый программный цикл приграничного сотрудничества 2021-2027. Какие новые проекты ждут псковичей? Когда может начаться их реализация и на какой объем финансирования рассчитывают городские власти?

Об этом мы попросим рассказать спикеров пресс-конференции:

• руководителя комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристину Кобызь

• заместителя главы администрации Пскова Павла Волкова

Дата проведения: 27 апреля. Начало в 15:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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