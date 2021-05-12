Общество

Петр Алексеенко высказал мнение, как избежать повторения казанской трагедии

Первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 12 мая высказал мнение о том, как избежать повторения трагедии в Казани, где произошел массовый расстрел школьников.

«В школах патриотическое воспитание должно выходить на передний план», - считает Петр Алексеенко. При этом он указал на то, что родителям не хватает времени, чтобы заниматься воспитанием детей, особенно в условиях коронавируса. По его мнению, дети были «брошены» на дистанционном обучении.

«Стало меньше досуговых центров, кружков», - продолжил Петр Алексеенко, добавив, что этот сектор переведен на коммерческую основу.

Также депутат считает, что следует уделять внимание патриотическому кино. «Государственное телевидение почему не показывает (патриотические - ред.) фильмы? В основном, убийства», - заметил Петр Алексеенко.