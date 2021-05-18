Общество

Следователи помогли студентке получить жилье в Пскове

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России на постоянной основе оказывает помощь подшефным студентам Санкт-Петербургской академии СК России из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как сообщили в пресс-службе управления, студентка академии Надежда Богдановская из числа детей-сирот, как и ее старший брат Федор, направленные на обучение Северо-Западным следственным управлением на транспорте, являются жителями Псковской области.

Федору и Надежде, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации на внеочередное получение жилого помещения, было отказано в его предоставлении органами исполнительной власти.

В апреле 2021 года следственным управлением сообщалось об оказании юридической помощи Федору в вопросе восстановления нарушенных прав.

Также для организации обжалования незаконного решения об отказе во внеочередном предоставлении жилого помещения и подготовки правовой документации по делу Северо-Западным следственным управлением на транспорте Надежде Богдановской была оказана необходимая юридическая помощь в отстаивании и ее прав в судебном порядке.

19 мая 2021 года Псковским городским судом вынесено решении о полном удовлетворении исковых требований подшефной студентки о предоставлении полагающегося ей жилья.