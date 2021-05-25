Общество

Около 30 вопросов рассмотрят на сессии депутаты Псковской гордумы

Очередная 51-я сессия Псковской городской Думы назначена на пятницу, 28 мая. Соответствующее постановление подписала глава Пскова Елена Полонская. В основную повестку внесено 29 вопросов. Ключевой - отчет главы администрации Пскова Александра Братчикова о своей деятельности и деятельности администрации города за 2020 год.

Смотрите также Александр Братчиков отчитается перед гордумой о работе за 2020 год 28 мая Также депутатам будет представлен отчет об итогах работы Контрольно-счетной палаты Пскова по итогам прошлого года.

Кроме того, в повестку внесен вопрос о награждении председателя городского спорткомитета Александра Гаврилова медалью «За заслуги перед Псковом».

Депутаты заслушают отчет об исполнении бюджета за 1 квартал текущего года, внесут в бюджет очередные изменения, а также изменения в персональный состав комитетов гордумы.

Помимо этого, на сессии будут рассмотрены вопросы о присвоении наименований двум скверам и большой блок имущественных вопросов, в том числе о муниципальной преференции региональному отделению Союза художников России и о заключении концессионного соглашения о создании Центра спортивной гимнастики.