Общество

«На что жалуетесь?»: псковские таможенники предлагают урегулировать разногласия

Псковская таможня проведет акцию «На что жалуетесь?», сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

«Основной целью встречи участников внешнеэкономической деятельности и физических лиц с должностными лицами таможенных органов является возможность досудебного урегулирования разногласий с таможенным органом, а также повышение эффективности института ведомственного обжалования и правовой грамотности участников ВЭД», – пояснила начальник правового отдела таможни Екатерина Андреева.

Мероприятие состоится 18 июня в конференц-зале административного здания Псковской таможни по адресу: Псков, улица Воровского, дом 20. Время проведения акции: с 9.00 до 16.00, перерыв на обед - с 13.00 до 14.00.

В связи с необходимостью соблюдения пропускного режима необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Для соблюдения карантинных мер при посещении административных зданий таможни использование медицинской маски и перчаток обязательно.

В акции могут принять участие как физические, так и юридические лица. Юридическому лицу или его представителю необходимо при себе иметь документ, подтверждающий полномочия.