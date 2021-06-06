Общество

Десантники преодолели водную преграду на учениях под Псковом

Военнослужащие из Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения отработали преодоление естественных водных преград, выполнив учебное упражнение «вождение техники на плаву» на новейших боевых машинах БМД-4 М и БТР-МДМ «Ракушка». Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ, практические действия экипажей боевых машин проходили на специальном оборудованном вододроме под Псковом.

Перед тренировками военнослужащие изучили требования безопасности, сдали нормативы по плаванию, прошли курс легководолазной подготовки и отработали аварийное покидание машин на специальных тренажерах.

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В качестве обучаемых были привлечены командиры частей и их заместители, механики-водители, наводчики-операторы и командиры боевых машин. Также обучаемым была показана методика работа эвакуационной команды и порядок буксировки боевой машины на плаву в случае нештатной ситуации.

На занятия по вождению боевых машин на плаву было привлечено более 300 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ.