Общество

Соцсеть «ВКонтакте» предложила заменить мат на «культурные» стикеры

В социальной сети «ВКонтакте» появился бесплатный набор стикеров с персонажами, которые помогают выразить сильные эмоции без матерных слов. Соцсеть предложит использовать «культурный» стикер, как только пользователь начнет набирать в комментариях или в мессенджере одно из ненормативных выражений, пишут «Известия».

Набор состоит из 48 стикеров, которые призваны помочь сгладить потенциально конфликтные ситуации, резкую критику и противоречия. Доступны два бесплатных варианта — с персонажем Гусем и глаголами мужского рода и с кошкой Браньчатой и словами женского рода.

«Совсем недавно был День русского языка - богатого, многовекового. И наш язык действительно полон более изящных выражений и эвфемизмов, чем банальный мат. В форме шутливых стикеров заодно попробуем сократить количество негатива и грубых фраз - перевести всё это в фан или конструктив. Возможно, благодаря помощи Гуся и Браньчаты люди будут чаще прислушиваться друг к другу. Или просто улыбаться», - сказал руководитель платформы «Стикеры "ВКонтакте"» Алексей Капитанский.

Также соцсеть предлагает и другие функции для защиты от травли и разжигания вражды. В случае, если публикация содержит оскорбление, угрозы или враждебные высказывания, пользователь может отправить жалобу команде модерации с помощью кнопки «Пожаловаться». Так, за первое полугодие 2020 года во «ВКонтакте» было заблокировано 520 тыс. единиц контента по теме разжигания ненависти и вражды, 140 профилей и 2470 сообществ.

В текущем году администраторам сообществ стал доступен специальный фильтр для борьбы с враждебными высказываниями, в основе которого лежит нейросеть. Фильтр можно включить и отключить в настройках сообщества в любое время.