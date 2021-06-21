Общество

В Псковской области стартовала «горячая линия» по вопросам качества хлебобулочных и кондитерских изделий

С 21 июня по 2 июля управление Роспотребнадзора по Псковской области открывает тематическую «горячую линию» по вопросам качества и безопасности хлебобулочных, кондитерских изделий и срокам годности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы о нормативных требованиях к хлебобулочным и кондитерским изделиям, дадут рекомендации по выбору продуктов питания, условиям их хранения и срокам реализации, объяснят, куда нужно обращаться потребителю в случае обнаружения некачественного продукта в предприятиях торговли.

С 21 июня по 2 июля каждый желающий может получить бесплатную консультацию по телефону «горячей линии» (8112) 662069 – в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (с понедельника по четверг), с 10.00 до 16.45 (по пятницам), обеденный перерыв с 13.00 до 13.45.

Территориальный отдел в г.Великие Луки, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах – (81153)36519

Территориальный отдел в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах – (81151)21594

Территориальный отдел в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах – (81152)32989.

В целях оперативного реагирования специалистов управления по фактам обнаружения некачественных продуктов питания просим направлять обращения на сайт управления Роспотребнадзора по Псковской области по электронному адресу: https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition или на бумажном носителе по адресу: Псков, ул. Гоголя, 21А, с указанием наименования пищевой продукции, место расположения торговой точки, наименования юридического лица или индивидуального предпринимателя.

С более подробной информацией по фальсифицированной и некачественной пищевой продукции граждане могут ознакомиться на Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей (ГИС ЗПП) по электронному адресу: www.zpp.rospotrebnadzor.ru.