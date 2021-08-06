Общество

В псковской инфекционке прокомментировали отмену противочумных костюмов в «красных зонах»

Роспотребнадзор разрешил врачам не носить противочумные костюмы в «красных зонах». Руководство и врачи ГБУЗ ПО «Псковская областная инфекционная больница» положительно относятся к этому решению ведомства по смягчению ограничений в работе с пациентами инфекционных стационаров и обязуются, как и прежде, выполнять все защитные требования. Об этом сообщается в инстраграм-аккаунте учреждения.

В региональной инфекционной больнице пояснили, что обновленные рекомендации Роспотребнадзора предусматривают, что теперь в качестве защитной одежды могут использоваться как защитный комбинезон или противочумный халат, так и удлиненный хирургический халат (одноразовый или многоразовый). Также допускается использование медицинского халата с длинным рукавом. Рекомендации Роспотребнадзора предусматривают для защиты органов дыхания респираторы с различными степенями защиты, лицевые щитки и маски в зависимости от характера и условий работы.

«Накопленный опыт в России и в мире указывает на возможность соблюдения разумного баланса между требованиями эпидемической безопасности и условиями работы», - добавили в больнице.