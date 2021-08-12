В России предложили вернуть трудоустройство выпускников по распределению

В России следует вернуть трудоустройство по распределению для выпускников вузов, которые получили высшее образование на бюджетной основе по льготной категории. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР), сообщает URA.RU.
Парламентарий считает, что подобное правило должно распространяться на выпускников педагогических и медицинских вузов. «Для тех, кто бесплатно учится в медицинских и педагогических вузах или получает другую профессию социальной сферы и имеет льготы при поступлении, целесообразно применять обязательную систему распределения, стимулируя их решением социально-бытовых вопросов. Например, определяется расширенная льготная категория бюджетных мест в вузах, куда поступают с обязательным распределением, как сегодня в военные вузы. Тогда мы решим вопрос с дефицитом кадров на местах», — объяснил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Система обязательного трудоустройства существовала в советское время. Распределение охватывало в СССР всех выпускников высших и средних специальных учебных заведений, гарантировало им рабочие места по окончании образования, которое было общедоступным и бесплатным.