Общество

В России предложили вернуть трудоустройство выпускников по распределению

В России следует вернуть трудоустройство по распределению для выпускников вузов, которые получили высшее образование на бюджетной основе по льготной категории. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР), сообщает URA.RU.

«Если человек поступает на бюджет по льготной программе, тогда следует предусмотреть обязательное распределение после окончания вуза. Предоставляются льготы при поступлении, обеспечивается бесплатное обучение, при этом обязательство — устройство по распределению», — сказал Ярослав Нилов.

Парламентарий считает, что подобное правило должно распространяться на выпускников педагогических и медицинских вузов. «Для тех, кто бесплатно учится в медицинских и педагогических вузах или получает другую профессию социальной сферы и имеет льготы при поступлении, целесообразно применять обязательную систему распределения, стимулируя их решением социально-бытовых вопросов. Например, определяется расширенная льготная категория бюджетных мест в вузах, куда поступают с обязательным распределением, как сегодня в военные вузы. Тогда мы решим вопрос с дефицитом кадров на местах», — объяснил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Система обязательного трудоустройства существовала в советское время. Распределение охватывало в СССР всех выпускников высших и средних специальных учебных заведений, гарантировало им рабочие места по окончании образования, которое было общедоступным и бесплатным.