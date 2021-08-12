Общество

Новый стадион построят у школы в порховской деревне Полоное

Новый стадион построят у средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Арнольда Мери в деревне Полоное Порховского района в рамках проекта «Газпром - детям». Об этом при личном посещении образовательного учреждения сегодня, 14 августа, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вместе с губернатором школу также посетили председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, и. о. председателя регионального комитета по спорту Елена Чернышова, и. о. председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков, глава Дновского района Михаил Шауркин и другие представители местной администрации.

Заместитель директора по воспитательной работе Наталья Иванова рассказала, что в школе обучаются 146 детей, а в первый класс в этом году пойдут 18 учеников. В школе работают 14 педагогов, есть вакансия учителя математики и информатики.

В школе планируют открыть «Точку роста» - она будет занимать кабинеты биологии, физики и химии. Сейчас школа уже частично получила оборудование, ожидается поставка мебели.

После осмотра школы губернатор и другие представители власти отправились на пришкольную территорию, где, в частности, находится старый стадион.

«Давайте один из пришкольных стадионов, которые мы планируем получить в следующем году, сюда определим. Мне кажется, он идеально впишется», - предложил Михаил Ведерников.

Инициативу единогласно поддержали. Глава муниципалитета заверил, что район займется соответствующей подготовкой.

Губернатор подчеркнул, что для того, чтобы стадион установили, необходимо, чтобы в районе не было больших задолженностей в отношении компании «Газпром». Михаил Шауркин пообещал проконтролировать вопрос.

«Большое спасибо! Настолько переполняют эмоции: мы и в капремонт попали в этом году, а если еще и спортивная площадка... Слов нет. Спасибо!» - сказала Наталья Иванова.

«Такие чудеса происходят благодаря федеральной поддержке», - подчеркнул глава региона.

Затем губернатор посетил местную модельную библиотеку, которую планируют торжественно открыть 30 сентября.

По нацпроекту «Культура» на библиотеку выделили 5 млн рублей. Сейчас в ней подключают интернет. Несмотря на то, что открытие библиотеки запланировано на конец сентября, она уже работает в штатном режиме.