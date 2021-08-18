Общество

Система видеонаблюдения МТС поможет предотвратить пожары в Себежском национальном парке

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, внедрила систему умного видеонаблюдения в национальном парке «Себежский». Комплекс инновационных цифровых систем МТС поможет обеспечить круглосуточный мониторинг и безопасность на территории парка: оперативно обнаружить и предотвратить возгорания, а также помочь в поиске людей и создать комфортные условия для посетителей нацпарка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Комплекс интеллектуального видеонаблюдения состоит из четырнадцати камер со специальными объективами и сенсорами. Камеры в режиме онлайн следят за пожарной безопасностью лесных территорий, фиксируя опасное повышение температуры, что дает возможность государственным инспекторам парка предотвращать пожары на ранней стадии, еще до появления открытого огня. Тепловизоры также сообщают в центр мониторинга о фактах разведения огня и курении на заповедной территории.

«Внедрение интеллектуальных систем в деятельность особо охраняемых природных территорий уже становится трендом. Подобные примеры также есть в парках Дальнего Востока, Коми и других регионов России. Наш совместный проект с Себежским национальным парком – еще один яркий пример того, как цифровые технологии помогают оптимизировать управление заповедной территорией, обеспечить комфорт и защищенность посетителей. А главное, в сегодняшних условиях повышенной пожароопасности, камеры помогут быстро обнаружить возгорание, минимизировав риски для человека и природы», — отметила директор филиала МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

Кроме того, камеры распознают лица, фиксируют перемещение людей на особо охраняемой природной территории и подсчитывают количество посетителей. Это помогает быстро найти потерявшегося ребенка, контролировать соблюдение правил посещения территории и режима охраны всех экосистем. Обзор 1800 позволяет сотрудникам парка определить наиболее посещаемые зоны и принимать решения о перераспределении норм рекреационной нагрузки с целью планирования дальнейшего благоустройства новых рекреационных зон или объектов туристической инфраструктуры для гостей нацпарка.

«Наша миссия - сохранение и введение в социокультурный оборот уникальных историко-культурных и природных комплексов Псковской области. Внедрение современных цифровых технологий позволяет модернизировать и сделать более эффективной деятельность по сохранению и популяризации заповедных экосистем, понять, что сегодня наиболее востребовано посетителями, но сохранить баланс между природой и человеком. Создать благоприятные условия как для развития биоразнообразия, так и сделать национальный парк по-настоящему притягательным местом для жителей и туристов», — подчеркнула директор Себежского национального парка Надежда Подоплекина.