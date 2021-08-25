Общество

Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Домашнее насилие»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции «Домашнее насилие», которая в эти минуты начинается в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

На какие виды насилия чаще жалуются псковичи в полицию? Как избежать насилия, и какие советы может дать психолог?

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