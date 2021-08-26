Общество

Карантин по бешенству объявили в Великих Луках

Карантин по бешенству объявили в Великих Луках с 26 августа в районе дома № 12 по улице Льва Толстого. Соответствующий указ подписала и. п. губернатора региона Вера Емельянова. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов Псковской области.

Данную территорию запрещено посещать посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и персонала, привлеченного для ликвидации очага.

Также запрещен ввоз и вывоз восприимчивых животных за исключением вывоза восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней, предшествующих вывозу, в том числе на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты. На указанной территории также запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных; вывоз восприимчивых животных, а также отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

Карантин устанавливается на срок 60 календарных дней после уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного и проведения других мероприятий.