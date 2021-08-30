Общество

Где можно выучить новый язык: топ-5 мест в Пскове

Знание иностранного языка не только расширяет кругозор, но и открывает новые горизонты: позволяет слушать любимые песни без перевода, рушит границы межнационального общения, развивает мышление и повышает уровень образованности. Да и кто из нас не мечтал приехать за границу и свободно общаться с местными жителями, не залезая в словарь? Кроме того, английский и немецкий языки зачастую требуются при устройстве на работу на многие высокооплачиваемые должности.

Новый язык лучше начинать учить с детства, так как ребенок впитывает новую информацию, как губка, легко запоминает сложные речевые конструкции и поэтому велика вероятность, что овладеть иностранным языком он сможет так же легко, как и родным. Но обучиться ему можно в любом возрасте. Главное – найти специалиста, который сможет качественно и профессионально объяснить сложные правила, грамматику и научить верному произношению.

С какого возраста можно начинать обучение? Можно ли свободно разговаривать на иностранном языке спустя уже полгода занятий? Куда отдать ребенка, чтобы ему было действительно интересно погружаться в новую языковую среду? Ответы на эти и другие вопросы читайте в обзоре «МК в Пскове».