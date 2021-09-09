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Пропавшего два дня назад пенсионера нашли в Псковской области

Общество

Пропавшего два дня назад пенсионера нашли в Псковской области

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Пропавшего в Псковской области 10 сентября 64-летнего Григория Смирнова удалось найти. Об этом сообщается в группе псковского поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте». «Найден, жив. Благодарим всех за помощь!» - говорится в сообщении. Смотрите также Пенсионера с двумя тростями ищут в Псковской области