Общество

Псковская школьница получила медсправку после жалобы в соцсетях

Школьница в Пскове получила медсправку для учебного учреждения после жалобы ее матери в соцсетях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре управления регионом.

Псковичка не могла записать ребенка к врачу и рассказала об этом в социальных сетях. Сообщение попало в систему «Инцидент Менеджмент», и специалисты ЦУР адресовали его в региональный комитет по здравоохранению. Уже на следующий день ученица смогла получить документ.

Специалисты ЦУР смогли помочь и другим жителям Псковской области. Так, в Пскове во дворе дома №11 на улице Шестака не было уличного освещения, об этом написал в Instagram местный житель. Сотрудники ЦУР зафиксировали сообщение и передали его в управление городского хозяйства. Уже на следующий день была подана заявка, и бригада восстановила освещение.

А еще одна жительница Пскова пожаловалась на невывезенный мусор. ЦУР передали обращение региональному оператору, где отреагировали на сообщение и отправили машины для уборки отходов.