Общество

Новую технику использовали для углубления дна реки Великой

Функционально новую технику использовали для расчистки берегов и углубления дна реки Великой. Об этом рассказал представитель подрядчика, генеральный директор компании «Экогидротехнологии» из Санкт-Петербурга Олег Демьяченко, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Техника, которую использовали для расчистки реки Великой, ранее не применяли. Она была новая, и, конечно, местным жителям было интересно посмотреть на наши работы. 95% жителей положительно относились к ним, а около 5% считали необходимым дать нам рекомендации по работе», - рассказал представитель подрядчика.

Он отметил, что работать бригаде было не тяжело именно благодаря хорошей технике. Работы выполнили за 2 года вместо запланированных 3 лет.

«Проект предусматривал очистку от опасных донных отложений. Опасных в том смысле, что грозили реке уменьшением. Берега Великой до начала работы были полностью заросшими камышом, а глубина реки - незначительной. Сейчас, как видно, река выглядит более эстетично», - сказал Олег Демьяченко.