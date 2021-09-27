Общество

Вкусная перемена: 5 идей правильного перекуса для школьника. ЛОНГРИД

Семь уроков, а после - на футбол. Или на танцы. Или в музыкалку. В таком режиме сегодня учатся многие псковские школьники. Конечно же, в такой ситуации никакая мама не отпустит из дома своего вечно занятого ребенка без ланч-бокса, проще говоря - без перекуса. При этом, к сожалению, очень часто в детские портфели попадает то, что осталось в холодильнике после завтрака или ужина. Такая еда редко бывает полезной, к тому же обычно не нравится самому ребенку.

Что же предложить школьнику, учитывая, что перекус должен быть вкусным и питательным? «Прасковья Молочкова» предлагает пять идей для правильного ланч-бокса. Кстати, некоторые продукты можно приобрести в магазинах уже готовыми к употреблению!