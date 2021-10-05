Общество

Областной комитет по экономическому развитию закупает более 200 спальных мешков

Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области заказал поставку 229 спальных мешков. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена госконтракта - 1 млн 554 тыс. 910 рублей, источник финансирования - бюджет региона.

Тип спального мешка - одеяло с подголовником. Наполнитель - термофайбер (100% polyester) или эквивалент. Дополнительные требования - возможность объединить два спальных мешка в один двойной и использовать их как одеяла.

Сроки поставки – в течение 20 рабочих дней с момента заключения контракта. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 12 месяцев.

Заказ спальных мешков - это часть аукциона на оказание услуг по проведению обучающего мероприятия «Особенности бизнеса в европейских странах», которое организуется с целью повышения квалификации членов управленческой команды по развитию экспортной деятельности в Псковской области.