Общество

В островской гимназии отремонтировали холл и гардеробы

В гимназии Острова прошла приемка отремонтированной входной группы – холла и помещений гардеробов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

Комплекс работ провели в рамках реализации проекта ER15 «Повышение уровня энергоэффективности общественных зданий путем внедрения инновационных технологий и решений в Эстонии и Псковской области – SAVESMART» программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» на период 2014 – 2020 годов.

Подрядчиком выступил индивидуальный предприниматель М. Захаров. Работы завершили за два месяца.

Напомним, ранее в рамках реализации этого же проекта в гимназии заменили окна, светильники, а также произвели модернизацию теплового узла.