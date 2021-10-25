Общество

Долговая нагрузка россиян за полгода выросла до 35% их дохода

С начала года уровень долговой нагрузки россиян существенно вырос — с 27% до 35%. То есть сейчас в среднем заемщики тратят более трети своих доходов на обслуживание обязательств. Как пишет газета «Известия», такие расчеты приведены в «Карте кредитной активности» проекта Народного фронта «За права заемщиков».

Как указано в исследовании ОНФ (на основе данных ЦБ, Росстата и крупнейших БКИ), по итогам первого полугодия 2021-го задолженность россиян по кредитам увеличилась на 13,6% и достигла 22,64 трлн рублей. В годовом выражении (к июню 2020-го) показатель продемонстрировал впечатляющие темпы роста — 23,8%.

Наиболее закредитованными регионами страны стали республики Тыва (78%), Калмыкия (64%), Удмуртия (50%), Чувашия (50%) и Ленинградская область (50%). Лучшие показатели по уровню долговой нагрузки демонстрируют кавказские Чечня (13%), Дагестан (11%) и Ингушетия (11%), Крым (5%) и Севастополь (6%).

И хотя в абсолютном выражении уровень просроченной задолженности вырос в первом полугодии с 888,3 млрд рублей до 946,6 млрд рублей, а средний размер просроченного кредита — с 15,7 тыс. рублей до 17,4 тыс., доля «плохих» долгов уменьшилась. Так, средний по стране уровень просрочки в первой половине 2021-го снизился на 0,3 п.п. и составил 4,2%. По сравнению с июнем 2020-го показатель сократился на 0,2 п.п.

«Таким образом, мы видим, что с увеличением общего объема задолженности выросли и абсолютные цифры просрочки, однако более медленными темпами, что говорит об улучшении платежной дисциплины российских граждан», — указано в исследовании ОНФ.