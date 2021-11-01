Общество

Подрядчик закупил основную часть стройматериалов для парка «Россия — моя история» в Пскове

Подрядчик закупил основную часть необходимых строительных материалов для парка «Россия — моя история» в Пскове. Поставка большей их части запланирована на середину ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Совещание по вопросу строительства здания интерактивного парка «Россия — моя история» в Пскове и благоустройства прилегающей территории провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Участие в нем приняли руководители профильных региональных комитетов и представители подрядной организации.

Руководитель подрядной организации Сергей Ополченский во время своего выступления проинформировал, что специалисты завершают работу с металлоконструкциями, основной упор в настоящее время делается на монтаж кровли. Всего на объекте задействовано более 30 специалистов. К моменту поставки на объект закупленных стройматериалов количество рабочих для оперативного монтажа конструкций будет увеличено.

В завершение Михаил Ведерников поручил максимально сконцентрироваться на строительной готовности объекта. Глава региона подчеркнул, что необходимо проанализировать график проведения работ и выделить те направления, которые можно вести параллельно, а после этого решить — будет ли подрядчик увеличивать количество рабочих или привлечет субподрядчика. Ряд поручений по контролю над реализацией проекта и формированию окончательного перечня работ губернатор дал региональному комитету по строительству и ЖКХ.

Напомним, «Россия — моя история» — это мультимедийная выставочная система, в которой панорамно изображена история России со времен ее зарождения до современности. В нем будут использованы только современные технологии — мультимедийные карты, видеопроекция, интерактивные картины и декорации. По всей стране такие парки построены в основном в мегаполисах. Решение о строительстве в Пскове стало исключением, учитывая богатейшее историко-культурное наследие и туристический потенциал региона.