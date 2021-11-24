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Общество

Мероприятия ко Дню матери пройдут в Пскове в течение недели

24.11.2021 09:17|ПсковКомментариев: 0

В преддверии Дня матери, который отмечается 28 ноября, учреждения культуры города Пскова проводят праздничные мероприятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, 23 ноября в социальных сетях Детской музыкальной школы №5 состоится онлайн-концерт, посвященный празднику.

Литературный час для школьников «Простыми словами мы скажем о маме» пройдет в библиотеке микрорайона Овсище на улице Алехина, 20 25 ноября в 13.30.

Два мероприятия планируются в пятницу, 26 ноября. Творческая встреча в рамках Клуба любителей родного края состоится в историко-краеведческой библиотеке имени И. Василева в 17.00. А в 17.30 в Детской школе искусств города Пскова представят музыкально-поэтическую композицию «Самой любимой маме на свете».

В день самого праздника Дом офицеров приглашает на концертную программу «На свете нет священней слова — мама». Заслуженный коллектив народного творчества театра танца «Русские узоры», театр спортивных миниатюр «УникС» покажут свои лучшие номера. Кроме того, прозвучат вокальные композиции в исполнении образцового художественного коллектива детской вокальной студии «Позитив». Концерт начнется в 14.00. Приобрести билеты на него можно на официальном сайте Дома Офицеров и в кассе учреждения.

Коллектив городского культурного центра планирует онлайн-поздравление «О, как прекрасно это слово — мама!» на официальных страницах в соцсетях.

Также в воскресенье в 12.00 в детской библиотеке «ЛиК» на Октябрьском проспекте, 21 состоится праздничная программа «Ты одна такая» для детей и родителей.

В пресс-службе напомнили, что в связи с эпидемиологической ситуацией участие в мероприятиях в учреждениях культуры (за исключением граждан до 18 лет) возможно только при предъявлении QR-кода или документа, подтверждающего прохождение вакцинации против COVID-19, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании коронавирусом в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления).

Отметим, что в России официальный праздник в честь матерей и беременных женщин учредили в 1998 году. День матери в России отмечают традиционно в последнее воскресенье ноября. Целью праздника является поддержка традиции бережного отношения к женщине.

В августе текущего года президент Владимир Путин поддержал предложение ввести новый праздник — День отца. Российские папы отметили свой официальный день впервые — 17 октября. Праздник установили, чтобы укрепить институт семьи и повысить значимость отцовства.

Теги: #администрация Пскова #праздник #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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