Общество

На Северо-Западе только 29% работников устраивает их зарплата - опрос

Служба исследований hh.ru провела опрос среди работающего населения СЗФО и выяснила, какие параметры на текущем месте работы их устраивают больше, а какие - меньше. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Больше всего опрошенных на нынешней работе удовлетворяет коллектив — 51% отметили, что коллеги их вполне устраивают, остальных — нет. Кроме того, 43% признались, что довольны своими рабочими обязанностями, а 32% говорят, что их устраивает их руководство, 30% удовлетворены самой компанией.

При этом лишь 29% жителей СЗФО довольны своей заработной платой, остальные — нет. В целом по России оплатой труда удовлетворены 32% населения. Также 17% работников сообщили, что их не устраивает вообще ничего.

Как заметили в компании, ранее опрос показал, что 59% работающих россиян, в том числе жителей Северо-Запада, которые уволились с работы в третьем квартале текущего года, сделали это исключительно по собственному желанию, так как их не устраивал уровень зарплаты, атмосфера в коллективе, руководство и прочее. По причине сокращения штата компании без работы остались 7% респондентов, из-за реорганизации компании — 10%. Из-за невыполнения плана уволили 1%, из-за нарушения трудовой дисциплины — 1%.