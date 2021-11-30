Общество

«Ветер, снег, все лицо красное»: Юлия Пересильд поделилась впечатлениями от зимнего Пскова

Актриса театра и кино Юлия Пересильд поделилась в Instagram впечатлениями от зимнего в Пскова и пожелала всем оставаться счастливыми.

Фото: Instagram-аккаунт Юлии Пересильд

«Рванула на Родину на пару суток… Пытаюсь доделать ремонт, который длится уже год и никак не закончится. А так хочется приехать домой с девчонками, с мамой, с собакой. Двое суток как сумасшедшая бегала по магазинам, замеры-размеры, провода, что так, что не так… Вдруг поняла сегодня (2 декабря — ред.) уже за пару часов до поезда, что вообще не увидела Псков. А ведь я так скучала, давно не была… Выскочила из такси и рванула в Троицкий собор… Ветер, снег, все лицо красное, снежинки застревают в ресницах, а я бегу счастливая, как дура. Минуты счастья не зависят от того, что снаружи, только от того , что внутри — чаще позволяйте себя быть счастливыми», - поделилась Юлия Пересильд.

Напомним, 5 октября актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко прибыли на Международную космическую станцию для съемок фильма «Вызов» — первой в истории ленты, созданной в космосе. 17 октября они вернулись на Землю.