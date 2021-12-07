Общество

Прививочный центр планируют разместить в корпусе перинатального центра в Пскове

Реконструкция корпуса «Б» Псковского перинатального центра с целью передачи помещений для нужд Псковской городской поликлиники стала темой обсуждения на согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Заседание состоялось сегодня, 8 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко рассказала, что корпус «Б» (улица Кузбасской Дивизии, 22) передан в пользование городской поликлиники. «Мы включили этот корпус в программу модернизации первичного звена здравоохранения», - отметила она.



Руководитель профильного комитета сообщила, что уже отремонтирован первый этаж на 7 млн рублей, такую же сумму из регионального бюджета направили на подготовку помещения для установки компьютерного томографа. В следующем году 7 млн 200 тысяч рублей выделят на дальнейшее ремонтные работы.



«Обязательства, которые обещали, выполнили. Корпус передан», - сказала она.

«Говорилось о том, что нужно сделать проектно-сметную документацию на разделение помещений», - напомнил вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.



«Этот вопрос закрыли полностью. На основании проектно-сметной документации уже проводим ремонтные работы», - ответила Марина Гаращенко.



«Когда там появятся первые посетители?» - поинтересовался Александр Братчиков.



«На первом этаже — уже в январе 2022 года, - сказала Марина Гаращенко. - И будет организован большой прививочный центр через отдельный вход». Она добавила, что в этом корпусе будут располагаться специализированные службы поликлиники, будут проводиться диагностические комплексные исследования.



«Средства на медперсонал предусмотрены на 2022 год?» - продолжил спрашивать Александр Братчиков.



Председатель областного комитета по здравоохранению ответила утвердительно.

«Принятые обязательства поэтапно выполняем, - сказала первый вице-губернатор Вера Емельянова. - Первый шаг сделан, он существенный».



Напомним, этот вопрос уже обсуждался на заседании согласительной комиссии в 2020 году.