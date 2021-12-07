Общество

Обладательница титула «Миссис Псков - 2021» стала почетной гостей конкурса «Миссис Великий Новгород - 2022»

Обладательница титулов «Миссис Псков - 2021», «Первая вице-мисс Псков - 2008», «Мисс зрительских симпатий - 2008» Наталья Мерелайне стала почетной гостей конкурса «Миссис Великий Новгород - 2022». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы псковских конкурсов красоты.

Фото здесь и далее: дирекция конкурса «Миссис Великий Новгород»

«В минувшие выходные в Великом Новгороде состоялся конкурс красоты и материнства "Миссис Великий Новгород - 2022". Псков на главном событии красоты новгородской земли был представлен большой делегацией во главе с действующей "Миссис Псков"», - говорится в сообщении.

В делегацию вошли:

обладательница титулов «Миссис Псков - 2019», «Мисс Петрозаводск - 2006», «Первая вице-мисс Карелия - 2005» Кристина Ларченко;

обладательница титула «Миссис Псков - 2020» Алена Силина;

обладательница титула «Миссис Псковская область - 2020» Наталья Красикова;

обладательница титула «Миссис Великие Луки - 2021», автор-исполнитель, руководитель вокальной студии, многократный лауреат и победитель российских и международных конкурсов Светлана Фетисова;

обладательница титула «Мисс Псковская область - 2021» Софья Шашкова.

Почетным членом жюри стала дизайнер-модельер меховых изделий, обладательница титула «Гран-при конкурса «Миссис Бабушка Псков - 2017», обладательница титула Grandma Planet на конкурсе Grandma Universe в Софии в январе 2020 года Светлана Шумейко.

В рамках финального шоу директор конкурса «Миссис Россия» и президент федерации «Планета женщин» Алла Маркина вручила приветственный адрес и грамоту директору конкурса «Миссис Псков» Николаю Королеву, который в этот вечер выступал в роли ведущего конкурса на сцене новгородской филармонии.