Обладательница титула «Миссис Псков - 2021» стала почетной гостей конкурса «Миссис Великий Новгород - 2022»

Обладательница титулов «Миссис Псков - 2021», «Первая вице-мисс Псков - 2008», «Мисс зрительских симпатий - 2008» Наталья Мерелайне стала почетной гостей конкурса «Миссис Великий Новгород - 2022». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы псковских конкурсов красоты.
Фото здесь и далее: дирекция конкурса «Миссис Великий Новгород»
«В минувшие выходные в Великом Новгороде состоялся конкурс красоты и материнства "Миссис Великий Новгород - 2022". Псков на главном событии красоты новгородской земли был представлен большой делегацией во главе с действующей "Миссис Псков"», - говорится в сообщении.
В делегацию вошли:
Почетным членом жюри стала дизайнер-модельер меховых изделий, обладательница титула «Гран-при конкурса «Миссис Бабушка Псков - 2017», обладательница титула Grandma Planet на конкурсе Grandma Universe в Софии в январе 2020 года Светлана Шумейко.
В рамках финального шоу директор конкурса «Миссис Россия» и президент федерации «Планета женщин» Алла Маркина вручила приветственный адрес и грамоту директору конкурса «Миссис Псков» Николаю Королеву, который в этот вечер выступал в роли ведущего конкурса на сцене новгородской филармонии.