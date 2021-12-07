Общество

Пропавшего злоупотребляющего алкоголем псковича нашла полиция

Сотрудники полиции установили местонахождение Николая Борщева, который пропал в городе Пскове летом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Мужчина 1966 года рождения без вести пропал на территории областного центра 16 июля. По поступившей информации, стражи порядка обнаружили Николая Борщева на территории Псковского района.

В числе особых примет пропавшего перечислялись татуировки и шрамы на теле, а также злоупотребление спиртными напитками.

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Полиция выразила благодарность представителям СМИ и всем неравнодушным гражданам, которые оказали содействие органам внутренних дел в розыске псковича.