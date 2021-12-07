Общество

Спортсмены из Псковской области завоевали медали на первенстве России по тхэквондо

Спортсмены из Псковской области завоевали медали на первенстве России по тхэквондо МФТ в городе Одинцово Московской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), представитель КСЕ «Отечество - Псковская область» Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: клуб единоборств «Отечество - Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

Соревнования проходили в спортивном комплексе «Жаворонки». В них приняли участие 1400 человек из всех регионов страны. Псковскую область представляла сборная команда спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс».

По результатам мероприятия спортсменка Есения Горелова завоевала «серебро» первенства России по тхэквондо МФТ в программе «специальная техника», а также она стала серебряным призером первенства России по тхэквондо МФТ в программе «спарринг 42 кг». Анастасия Семенова на первенстве России по тхэквондо МФТ получила третье место в программе «спарринг 60 кг». В соревнованиях также приняли участие Илья Белов и Андрей Родионов.

Тренируются спортсмены под руководством Анны Романовой.

«Выражаем благодарность генеральному директору КСЕ "Отечество – Псковская область" Владимирову Владимиру Александровичу за финансовую поддержку команде Псковской области», - отметили спортсмены.

Версия тхэквондо МФТ не так давно выделилась в отдельное направление. Основные различия с исходной версией тхэквондо ИТФ касаются организационной структуры, системы аттестации на пояса и базовых комплексных упражнений.