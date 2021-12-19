Общество

Почти 60% жителей СЗФО сами оплачивают корпоратив на работе

Почти 60% жителей СЗФО сами оплачивают корпоратив на работе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru.

Исследование среди работающих жителей СЗФО показало, что до 58% опрошенных так или иначе вынуждены платить «из своего кармана» за проведение новогодних корпоративов у себя на работе. Из числа этих опрошенных у 36% респондентов праздники проходят частично за счет компании, частично за счет сотрудников, а вот 22% жителей СЗФО оплачивают весь праздник сами. В то же время корпоративы полностью за счет компаний-работодателей проходят у 42% респондентов, живущих и работающих на Северо-Западе страны.

«Интересно, что в сравнении с другими округами страны доля тех, кто вынужден полностью оплачивать свой новогодний корпоратив в СЗФО одна из самых маленьких: 22% в СЗФО против 28% в Приволжском ФО или 27% в Центральном Федеральном округе или Сибири. Больше всего любят делить оплату новогодних праздников на работе коллективы из Урала (35%)», - оценили в пресс-службе сервиса по поиску работы.

Судя по данным опроса, больше всего в этом году повезло работниками маркетинга и рекламы: 56% респондентов признались, что им новогодний корпоратив полностью оплачивает компания, высока доля также среди ИТ-специалистов (52%), добавили в hh.ru. Чаще других делят расходы 50\50 на праздник представители производственной сферы, а также работники продаж. Больше и чаще других вынуждены полностью оплачивать свои новогодние корпоративы респонденты из сферы бухгалтерии (34%) и административный персонал (27%).