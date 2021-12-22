Общество

Более 500 тысяч рублей собрали на благотворительной рождественской ярмарке в псковской гимназии

Более 500 тысяч рублей собрали на благотворительной рождественской ярмарке в псковской гимназии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Благотворительная рождественская ярмарка уже в 11 раз прошла в Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

В этом году благодаря ученикам, родителям, учителям и всем неравнодушным людям удалось собрать более 500 тысяч рублей. Средства направили на оказание помощи подопечным Псковского областного отделения Российского детского фонда.

В подготовке ярмарки приняли участие все классы гимназии. Для этого в течение месяца в каждой параллели проходили мастер-классы по изготовлению поделок. Изделия ручной работы ребята приносили в школу и из дома.

Товарами ярмарки стали открытки к Рождеству, Новому году и дню рождения, самодельные подарки из дерева, ткани и других материалов, вышивка, батик, мягкая игрушка, вязаные изделия, картины, новогодние украшения, фотоработы, декоративные украшения, растения в горшках и домашняя выпечка.

21 и 22 декабря прошла «дистант-продажа» ярмарочного эксклюзивного товара. Приобрести изделия можно было и в самой гимназии. В среду, 22 декабря, гостями Благотворительной ярмарки стали заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный и начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко. Они тоже приобрели рождественские товары и внесли свою лепту в доброе дело.